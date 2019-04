Supercopa Desimpedidos estreia sua 3ª edição nesta sexta-feira

3ª edição da Supercopa Desimpedidos estreia em 12 de abril. Foto: Marco Ribolli

O time do Desimpedidos, canal no YouTube de entretenimento e futebol, reúne em campo uma seleção de youtubers para disputar a 3ª edição da Supercopa Desimpedidos. Mais de 90 youtubers e influenciadores, de 49 canais, participam do campeonato de futebol. Juntos, a audiência ultrapassa 130 milhões de pessoas.

Divididos em oito times, eles vão defender as camisas do Bayern de Munich, Ajax, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Valência, Benfica e Lyon. Além dos integrantes já conhecidos do Desimpedidos (Fred, Bolívia, Alê Xavier e Chicungunha), o torneio conta com os youtubers Christian Figueiredo, Cocielo, Cauê Moura, Felipe Castanhari, Magal do Porta dos Fundos, entre muitos outros.

O jogo de estreia será transmitido nesta sexta-feira, 12. As partidas vão ao ar às terças-feiras e às sextas-feiras, sempre às 19h, até 31 de maio.

"Assim como no YouTube, a diversidade é o grande barato da Supercopa. Essa 3ª edição do torneio contou com a participação de canais de diferentes nichos e tamanhos. Nosso desejo é colocar todo mundo pra jogar bola e celebrar a paixão pelo futebol. Para o Desimpedidos é um dos pontos altos do ano, pois reflete o momento que o canal vive: promover a colaboração entre influenciadores e criar oportunidades para nossos parceiros assumirem o protagonismo nas narrativas", diz Rafael Grostein, diretor executivo da produtora NWB e sócio-fundador do Desimpedidos.