'Super Freaky Girl': Nicki Minaj lança prévia de clipe cor-de-rosa para faixa viral

Nicki Minaj durante o MET Gala. 'Super Freaky Girl', lançamento da rapper, já foi usada em mais de 200 mil vídeos do TikTok. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

A cantora Nicki Minaj segue investindo na faixa Super Freaky Girl e, nesta quinta-feira, 17, revelou uma prévia do clipe da canção. Ainda sem data de lançamento, o vídeo é quase todo em cor-de-rosa e mostra a rapper brincando com facas.

Super Freaky Girl foi divulgada na sexta-feira passada, 12, e viralizou nas redes sociais. Utilizando um sample da música Super Freak, de Rick James, que já fazia sucesso no TikTok, a faixa já foi utilizada em mais de 200 mil vídeos da rede.

No dia em que foi lançado, o hit estreou em 13º lugar na lista de músicas mais tocadas do Spotify, acumulando 3 milhões de reproduções. Uma semana depois, Super Freaky Girl foi tocada mais de 17 milhões de vezes na plataforma de áudio.

Na quinta-feira, a artista também disponibilizou uma versão em remix da música, criada pelo artista Roman.

Nicki retornou à indústria musical em fevereiro deste ano, três anos após anunciar uma suposta aposentadoria para cuidar da família.

Durante um jogo de basquete do Los Angeles Clippers, a cantora apresentou ao vivo a faixa Do We Have a Problem?, parceria com o rapper Lil Baby.

Assista à prévia do clipe para Super Freaky Girl:

