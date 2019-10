Suéter e guitarra de Kurt Cobain vão a leilão em Nova York

Apresentação de Kurt Cobain na MTV. Foto: Frank Micelotta/MTV/The New York Times

O suéter em tom de verde que Kurt Cobain usou durante a performance Unplugged, do Nirvana, na MTV, e uma das guitarras personalizadas do roqueiro estarão disponíveis em um leilão que ocorrerá no fim deste mês em Nova York.

A vestimenta e a guitarra da marca Fender, fabricada em 1993, e que Cobain usou durante a turnê In Utero, serão oferecidas durante um leilão temático que homenageia ícones da música mundial.

O instrumento de cordas, com corpo na cor turquesa, ficou em exibição por vários anos no Hall da Fama do Rock and Roll.

Guitarra Fender, na cor turquesa, usada por Kurt Cobain durante a turnê 'In Utero' do Nirvana. Foto: Julien's Auctions via AP

No leilão, haverá artefatos e recordações históricas pertencentes e usadas ​​por alguns dos artistas mais importantes e influentes do mundo, incluindo Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen e Elton John.

Suéter que Kurt Cobain usou durante performance na MTV. Foto: Julien's Auctions via AP

Cobain, uma das maiores estrelas da cena do rock grunge no início dos anos 1990, tinha 27 anos quando cometeu suicídio em 5 de abril de 1994. Veja aqui seis motivos pelos quais ainda amamos o músico, que morreu há 25 anos.

Outras peças do leilão incluem letras manuscritas de Bob Dylan, Eric Clapton e Bruce Springsteen. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de outubro no Hard Rock Cafe, em Nova York.