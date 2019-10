Suéter e guitarra de Kurt Cobain são leiloados por R$ 1,3 milhão cada em Nova York

Apresentação de Kurt Cobain na MTV. Foto: Frank Micelotta/MTV/The New York Times

O suéter verde que o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, usou durante a gravação do show Unplugged MTV, em 1993, foi vendido por US$ 334 mil (equivalente a R$ 1,3 milhão) em um leilão em Nova York, no sábado, 26. Esse foi o maior valor já pago por um suéter em um leilão. A peça, da extinta marca Manhattan, nunca tinha sido lavada — e até tinha manchas e queimaduras de cigarro no tecido.

O antigo dono da peça, o empresário Garrett Kletjian, havia comprado o suéter há quatro anos por US$ 137 mil (cerca de R$ 548 mil). O preço estimado para revenda estava estimado entre US$ 200 mil e US$ 300 mil, segundo a casa de leilões Julien's Auctions.

Suéter que Kurt Cobain usou durante performance na MTV. Foto: Julien's Auctions via AP

Já a guitarra Fender Mustang, que Cobain usou na turnê do disco In Utero, também de 1993, foi vendida no domingo, 27, por US$ 340 mil (R$ 1,3 milhão). O instrumento, de cor turquesa, ficou em exibição por vários anos no Hall da Fama do Rock and Roll. Junto com a guitarra, o comprador levou também uma carta escrita à mão por Courtney Love, que se casou com Cobain em 1992.

Guitarra Fender, na cor turquesa, usada por Kurt Cobain durante a turnê 'In Utero' do Nirvana. Foto: Julien's Auctions via AP

O leilão vendeu mais de 700 itens no Hard Rock Cafe, em Nova York. Os objetos perteceram a artistas como Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson, Madonna e Jimi Hendrix.

Kurt Cobain foi um dos fundadores do Nirvana, que atuou de 1987 a 1984. Ele é considerado uma das maiores estrelas do rock grunge e tinha 27 anos quando cometeu suicídio, em 5 de abril de 1994.