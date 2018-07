Sucesso no programa 'Mulheres', personagem Tia ganha espetáculo solo no teatro

Foto: Divulgação

A boa aceitação do público do programa Mulheres, da TV Gazeta, à personagem Tia - idosa bonachona, espevitada e tarada - garantiu ao ator Guilherme Uzeda um voo solo no teatro.

Neste domingo, 26, ele estreia o espetáculo A Tia É Um Show, no Teatro União Cultural, em São Paulo, e promete divertir o público com o bom humor e a falta de noção típicos de sua personagem.

Tia transforma o teatro em um programa de auditório, com direito a entrevista com artistas, brincadeiras com a plateia e sorteios de brindes inusitados.

Entre os quadros estão o Bailão da Tia, no qual a personagem convida seu público para participar de um concurso de dança, o Tia Responde, momento em que ela lê as cartas de seus fãs, e o Tia Reclame, destinado a anúncios de produtos 'anunciantes', como fraldas geriátricas.

A Tia É Um Show!

Teatro da União Cultural (285 lug.) - R. Mário Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904. Estreia hoje (26), às 20h. Sessões aos domingos, sempre às 20h. R$ 40. Até 28/8.