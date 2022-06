'Stranger Things 4': Kate Bush agradece sucesso de 'Running Up That Hill' na série

Lançada em 1985, 'Running Up That Hill' voltou às paradas musicais graças ao sucesso da primeira parte de 'Stranger Things 4'. Foto: EMI America

"Se eu apenas pudesse, eu faria um acordo com Deus. Faria com que Ele nos trocasse de lugar". Em algum momento das últimas semanas, você já deve ter ouvido esses versos, cantados em inglês, inúmeras vezes.

Eles fazem parte de Running Up That Hill, canção lançada em 1985 pela cantora britânica Kate Bush. A música voltou às paradas musicais graças à primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, que estreou no catálogo da Netflix no mês passado.

Peça-chave da trama, Running Up That Hill se relaciona com a trajetória e os sentimentos da personagem Max, que sofre com a morte do irmão, Billy, e ganha protagonismo na nova fase.

No ranking das músicas mais tocadas no mundo no Spotify, a canção permaneceu em segundo lugar do dia 31 de maio até a última atualização – feita neste domingo, 5. Apenas neste dia, a música foi reproduzida mais de 7,4 milhões de vezes.

No Reino Unido, Running Up That Hill estacionou no primeiro lugar do ranking do Spotify desde o dia 30 de maio. O clipe, que traz uma performance de dança da artista, já soma mais de 57 milhões de visualizações no YouTube.

Diante do sucesso estrondoso da canção, Kate aproveitou o momento para agradecer aos novos ouvintes do hit dos anos 1980. Pouco dada a manifestações públicas, a cantora usou o site oficial para escrever um breve comunicado.

Ela disse que Running Up That Hill ganhou "um novo sopro de vida" pelos fãs jovens que amam a série e revelou que também acompanha Stranger Things.

Kate mencionou a presença da canção nas paradas mundiais e descreveu o acontecimento como "emocionante". "Muito obrigada a todos que apoiaram a música. Eu espero, com a respiração suspensa, pela continuação da série em julho", finalizou.

A segunda parte da quarta temporada de Stranger Things chega ao catálogo da Netflix no dia 1º de julho.

Assista ao clipe de Running Up That Hill:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais