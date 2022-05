Steven Tyler se interna em clínica de reabilitação após recaída com drogas

Steven Tyler teve uma recaída com drogas e se internou voluntariamente em clínica de reabilitação. Devido a isso, Aerosmith cancela shows em Las Vegas. Foto: Fábio Motta / Estadão

Na última terça-feira, 24, Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, se internou em uma clínica de reabilitação para lutar contra o vício em drogas. Segundo a imprensa internacional, a decisão de procurar ajuda médica partiu do artista, que foi ao local de forma voluntária.

Quem confirmou a informação para o público foram seus colegas de banda, por meio de um comunicado que foi publicado no perfil oficial do grupo no Instagram. Os membros do Aerosmith explicaram aos fãs o motivo de cancelarem as primeiras apresentações em Las Vegas.

"Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven tem trabalhado em sua sobriedade por muitos anos. Após uma cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade do uso de medicamentos para controlar a dor durante esse processo, ele teve uma recaída recentemente e de forma voluntária entrou em um tratamento para se concentrar em sua saúde e recuperação", diz o início do comunicado.

A banda ainda agradeceu o apoio dos fãs e lamentaram ter que cancelar os shows que fariam na cidade: "Sentimos muito informar que teremos que cancelar a primeira série de apresentações da nossa residência de Las Vegas, com datas para junho e julho, enquanto ele se concentra em seu bem-estar".

"Continuaremos com nossas datas para 2022 voltando em setembro, e falaremos quaisquer novidades assim que possível. Estamos devastados pela inconveniência que deixamos a vocês, principalmente aos nossos fãs mais leais, que viajam longas distâncias para terem a experiência do nosso show. Agradecemos pela compreensão e pelo apoio ao Steven nesse momento", disse o Aerosmith.

Steven Tyler estava trabalhando em sua sobriedade desde 1988, quando os seus parceiros de banda fizeram uma intervenção e o enviaram para uma clínica de reabilitação. O vocalista do Aerosmith disse em 2019 que o uso de drogas "inibia sua grandeza" durante apresentações. Na publicação da banda, muitos fãs desejaram melhoras para o músico.