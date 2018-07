Stênio Garcia quebra duas costelas e é internado

Boa tarde meus amores ❤ Stenio iria ficar comigo durante o tempo da minha internação para cirurgia de retirado do útero e pós operatório . Mas essa madrugada Stenio acordou meio tonto para ir ao banheiro e levou um tombo onde fraturou a décima e a décima primeira costela e com isso machucou o pulmão e por isso ficará internado uns dois dias e eu devido a exames pre operatórios também serei internada hoje e a cirurgia será quarta feira. Cada um ficará em um quarto com enfermeira acompanhando já que infelizmente um não pode fazer companhia para o outro . Estamos tentando um quarto ao lado do outro na clinica São Vicente . Mas isso depende de ter dois quartos vagos né???? Enfim, fizemos o comunicado juntos a título de esclarecimento e avisar que apesar do ocorrido está tudo sob controle e com muita fé dará tudo certo . Pedimos sim bastante energia positiva e orações para nós ❤#marisaade #steniogarcia #costelafraturada #cirurgia #uteromiomatoso #fé #pensamentopositivo #protecao

