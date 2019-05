Stallone diz em Cannes que nunca esperou ter carreira de sucesso no cinema

Ator Sylvester Stallone chega para a exibição de 'Homenagem a Sylvester Stallone - Rambo: primeiro sangue' na 72ª edição do Festival de Cannes em Cannes, no sul da França, em 24 de maio de 2019 Foto: Alberto PIZZOLI/AFP

O astro de filmes de ação Sylvester Stallone disse nesta sexta-feira, 24, em Cannes, que nunca esperou te sucesso na indústria do cinema por causa de um acidente no parto que o faz arrastar as palavras, o que se tornou justamente uma de suas características mais marcantes.

Atualmente com 72 anos, o ator norte-americano alcançou a fama em 1976 com Rocky, filme vencedor do Oscar, e se tornou um dos maiores atores de filmes de ação de Hollywood graças às franquias Rocky e Rambo. Mas Stallone contou que, quando começou, sua dificuldade de pronúncia incomodava cineastas e colegas atores como Arnold Schwarzenegger, de Exterminador do Futuro.

"Não achava que teria (uma carreira no cinema)", disse ele no Festival Internacional de Cinema de Cannes, onde foi convidado a falar durante uma homenagem à sua carreira. "Quando eu tentava empregos em comerciais, o diretor dizia 'o que você está falando, que língua é essa?'" "Eu soube que era grave quando Arnold Schwarzenegger disse 'você tem sotaque'", acrescentou Stallone. "Eu disse 'eu tenho sotaque? Desculpe, o quê?'. É verdade. Arnold e eu deveríamos abrir uma escola para dar aulas de pronúncia. Seria perfeito".