Stalker que ameaçava Bella Hadid é preso nos Estados Unidos

A modelo Bella Hadid Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A modelo Bella Hadid pôde ficar um pouco mais tranquila após a prisão de um stalker que vinha fazendo ameaças a ela.

De acordo com o site TMZ, o homem de 37 anos de idade foi preso por volta das 21h30 da última quinta-feira, 8, depois que a modelo percebeu que ele havia postado uma foto do apartamento em que ela morava. Acredita-se que ele enviava mensagens ameaçando-a pela internet desde outubro do ano passado.

O suspeito foi fichado por assédio e 'stalking', o equivalente a 'perseguição'.