Spotify lança playlist com versões exclusivas de Paul McCartney

Paul McCartney em seu show em Porto Alegre, em 2017. Foto: Diego Vara / Reuters

O Spotify lançou uma playlist com versões exclusivas de músicas de Paul McCartney nesta sexta-feira, 14. As canções foram gravadas em um show de Paul na Abbey Road Studios, no Reino Unido.

Entre as canções, há desde clássicos de sua época de The Beatles até sucessos mais recentes, como de seu último álbum lançado, Egypt Station.

Foram convidados para a gravação cerca de 150 fãs do cantor, vindos do mundo inteiro, além de alguns amigos próximos, como Kylie Minogue, Johnny Depp, Orlando Bloom e Amy Schumer.

Clique aqui para ouvir a playlist Paul McCartney & Spotify Singles: Under The Staircase - e confira abaixo todas as músicas que estão presentes nela:

A Hard Day's Night

Love Me Do

Drive My Car

Got To Get You Into My Life

We Can Work It Out

I've Just Seen A Face

Lady Madonna

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/Helter Skelter

Nineteen Hundred And Eighty Five

My Valentine

Fuh You

Come On To Me

I've Got a Feeling

One After 909

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Back In The U.S.S.R.

Birthday