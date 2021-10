Spice Girls lançam coleção temática para comemorar 25 anos de carreira

As Spice Girls, no auge de seu sucesso, em 1999. Da esquerda para a direita: Melanie Gulzar, Victoria Beckham, Melanie Chisholm e Emma Bunton. Foto: Dylan Martinez / Reuters

As Spice Girls completam 25 anos do seu primeiro álbum, Wannabe. Depois de anunciarem uma edição de luxo do disco de estreia com faixas inéditas, o grupo britânico traz mais uma novidade para os fãs: uma coleção-cápsula temática.

Em parceria com a Bravado, braço de licenciamentos da Universal Music Group (UMG), a girl band que fez um enorme sucesso nos anos 1990, ganha peças de vestuário e souvenirs, como canecas.

Lançado em 1996, Wannabe alcançou o topo das paradas no mundo todo e conquistou uma legião de fãs que segue as Spice Girls até hoje.

Formado inicialmente por Mel B, Emma Bunton, Melanie C, Geri Halliwell e Victoria Beckham, foi a banda feminina mais vendida da história da música.

Em 29 de outubro, será lançada uma edição limitada composta de vinil, cassete e 2 CDs de luxo com algumas faixas e demos inéditas.