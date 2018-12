Spice Girl Mel B sofre acidente ‘não esclarecido’ e passa por cirurgia de mão e costelas

A 'spice girl' Mel B. Foto: Instagram/@officialmelb

Mel B, integrante do grupo Spice Girls, foi hospitalizada nesta segunda-feira, 10, para uma cirurgia de emergência na mão direita e algumas costelas quebradas.

A artista não disse o que causou o acidente que a deixou ferida, porém publicou algumas fotos no perfil oficial dela no Instagram. Melanie pediu desculpas aos fãs por ter de cancelar compromissos que fazem parte da divulgação da biografia recém-lançada.

“Estou absolutamente destruída, mas posso garantir que acontecerá numa data posterior, eu prometo! Por enquanto, o meu braço está enfaixado”, explicou a cantora, que lamentou sentir muita dor.

A mão direita foi imobilizada. Os médicos recomendaram que a artista ficasse o maior tempo que puder em repouso para que as costelas voltem ao normal. “Minha mão direita está toda costurada e estou tentando ficar o mais parada possível”, garantiu.

No Instagram, a Spice Girl agradeceu aos profissionais de saúde que a socorreram e ao público. “Estou em mãos muito boas, com os cuidados de todo mundo aqui no hospital”, escreveu na legenda da foto.

Em fevereiro deste ano, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B e Mel C se reuniram na casa de Geri Halliwell, despertando a curiosidade (e revivendo a esperança) dos fãs. Foi a primeira vez que elas estiveram todas juntas novamente, desde os Jogos Olímpicos de 2012. O antigo empresário das Spice Girls, Simon Fuller, também esteve presente na reunião.

Sempre amigas e unidas, as outras integrantes do grupo visitaram Mel B no hospital nesta segunda-feira, 10, e a artista publicou um vídeo divertido no Instagram. Confira.