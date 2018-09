'Sou uma parente distante da Beyoncé', brinca Oprah Winfrey

Oprah Winfrey no filme 'Uma Dobra no Tempo' Foto: Reprodução de 'Uma Dobra no Tempo' (2018) / Walt Disney Pictures

O que você diria se descobrisse que Oprah Winfrey é uma parente distante de Beyoncé? A apresentadora fez essa brincadeira em uma entrevista durante a premiere de seu novo filme nessa segunda-feira, 26.

Oprah estará em Uma Dobra no Tempo, novo filme da Disney que está previsto para ser lançado no Brasil em março. Ela interpreta uma personagem mágica que veste os grandes vestidos que já estamos acostumados a ver as fadas madrinhas de filmes anteriores usando.

Ao ser perguntada se ia para casa com as roupas da personagem, disse que na verdade ficava feliz quando tirava o figurino. "É muita coisa para vestir, mas quando eu fiz a cena no meio da grama dourada, pensei 'Eu sou uma parente da Beyoncé. Sou uma parente distante dela'", disse Oprah ao Entertainment Tonight.