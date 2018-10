‘Sou um cara de sorte’, diz Michel Teló ao comemorar quatro anos de casado

Michel Teló e Thais Fersoza com os filhos. Foto: Instagram / @micheltelo

Michel Teló comemorou quatro anos de casado com a atriz Thais Fersoza no último domingo, 14. Após apresentar um show em São Borja, no Rio Grande do Sul, o cantor veio para São Paulo para festejar o dia com a família.

Ele postou um story em seu perfil no Instagram agradecendo por ter a esposa e os dois filhos ao seu lado. "Cheguei em casa hoje, um dia especial demais. Sou um cara de sorte por ter essa mulher maravilhosa e meus filhos. Deus é bondoso demais comigo", disse.

Michel Teló e Thais são pais de Melinda, de dois anos, e Teodoro, de um ano. Em junho, após o casal viajar para a Grécia, o sertanejo informou que "quase encomendou mais um filho" devido ao clima romântico do país.