'Sou sua fã', diz Catia Fonseca após elogio de Rodrigo Bocardi

Catia Fonseca, Bruno Coutinho e Rodrigo Bocardi Foto: Instagram / @catiafonseca | Instagram / @rodrigobocardi

O cozinheiro Bruno Coutinho, que chamou atenção por participar do Bom Dia São Paulo e conversar com Ana Maria Braga no Mais Você após passar mais de 24h para ser o primeiro em uma fila de empregos no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, gerou uma conversa cordial entre os apresentadores Rodrigo Bocardi, da Globo, e Catia Fonseca, da Band.

"Obrigado por ter dado sequência numa história que começou no Bom Dia São Paulo. A história do Bruno Coutinho! E mais: por ter proporcionado oportunidade a ele! Beijo grande!", escreveu Rodrigo em uma foto no Instagram da apresentadora do canal concorrente.

Rodrigo, que de manhã havia sido convidado pela própria Ana Maria Braga para participar de seu programa em outra ocasião, foi horas depois no Melhor da Tarde, programa de Catia, onde acabou sendo convidado para trabalhar em um restaurante na cidade de Santo André.

Catia retribuiu a gentileza de Bocardi: "Você é uma pessoa incrível, você e a Zelda Mello começaram essa história de oportunidade e amor, nós só demos continuidade a ela. É muito bom a gente saber que tem pessoas que fazem o bem ao próximo, não é à toa que sou sua fã".