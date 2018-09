'Sou quase grisalha', diz Juliana Paes em aniversário de 39 anos

A atriz Juliana Paes Foto: Instagram / @julianapaes

A atriz Juliana Paes comemorou seus 39 anos de idade, completados nesta segunda-feira, 26, com uma postagem em seu Instagram.

Em uma foto curtindo um dia de piscina vestindo biquíni e tomando uma bebida, escreveu: "Muito doido isso... Quando eu era bem menina achava que, quando beirasse os 40, seria uma senhora grisalha e muito séria. Nada disso. Hoje, me sinto madura o suficiente para sorrir mais do que nunca, que não vale a pena levar-se tão a sério. Me sinto mais e melhor... Gosto do que o tempo fez comigo e sou grata pela vida que tenho!"

"Ah, e sou quase grisalha, mas eu pinto o cabelo! [risos]", completou, brincando.

VEJA TAMBÉM: Artistas que não aparentam a idade que têm

Confira a publicação de Juliana abaixo: