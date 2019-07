'Sou humana, minha vida não é perfeita', desabafa Kylie Jenner

Kylie Jenner Foto: Andrew Kelly / Reuters

A modelo e empresária Kylie Jenner usou seu Instagram para fazer um desabafo e falar sobre ansiedade nesta terça-feira, 16.

"Sou orgulhosa de mim mesma, meu coração e minha força. Crescer aos olhares de milhares de olhos apenas não é normal. Eu perdi amigos ao longo do caminho e eu me perdi algumas vezes, também", começou Kylie, que é conhecida por fazer parte da família que integra o reality show Keeping Up With The Kardashians desde muito jovem.

Ela ainda destacou que sua primeira tatuagem foi a palavra "sanity" ("sanidade", em português): "para me lembrar todos os dias a mantê-la".

"Eu batalhei contra a ansiedade durante toda a minha vida de jovem adulta e depois de ter o meu bebê eu lidei com todos os meus altos e baixos internos. Senti como se eu tivesse que encontrar meu eu interior completamente de novo", prosseguiu.

'Sou humana, minha vida não é perfeita', diz Kylie Jenner

Na sequência, Kylie Jenner continuou o desabafo: "Eu guardo um monte para mim mesma, mas queria apenas compartilhar e deixar vocês saberem que eu sou humana. Minha vida não é perfeita e o que vocês veem aqui na rede social é apenas a superfície."

Por fim, deixou um recado motivacional aos seus seguidores: "Seja gentil consigo mesmo, siga em frente e deixe ir. Nós somos todos capazes de fazer grandes coisas, merecedores de amor e permitidos a a nos expressar. Faça mais o que te faz feliz. Todos nós temos um destino magnífico".

Confira o desabafo publicado por Kylie Jenner abaixo:

