'Sou a favor do aborto por princípio', afirma Carolina Ferraz

Em 5 de outubro de 1998 estreava a novela 'Pecado Capital', remake da obra de mesmo nome de 1975. A trama se iniciava com Carlão (Eduardo Moscovis) encontrando R$ 2 milhões provenientes de um roubo a banco em seu taxi. Com o passar do tempo, separava-se da noiva, Lucinha (Carolina Ferraz), que se envolvia com Salviano (Francisco Cuoco). Após algumas reviravoltas, Carlão acabava sendo morto por Tonho (Lima Duarte), um dos bandidos. No final desta versão, Lucinha chorava a morte de Carlão e Salviano ficava feliz com Laura (Vera Fischer), personagem que sequer existia na versão original. Relembre a seguir como eram alguns atores à época da novela e como eles estão hoje em dia.

Foto: Arquivo / Estadão | Globo / Divulgação