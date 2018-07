Sósia de Xuxa tem dia de estrela no 'Programa do Porchat' e irrita 'rival'

Luciene Falsarelli diz não ter 'coragem' de revelar às crianças que não é a Xuxa Foto: Gabriel Perline/Estadão

Luciene Falsarelli. Não é uma piada. Estes são o nome e sobrenome da sósia de Xuxa que teve seus minutos de fama antes do início da gravação do Programa do Porchat nesta sexta-feira, 9, na Record TV.

Fã da apresentadora, Luciene foi retirada da plateia pela produção do talk-show para ajudar na marcação do cenário e aproveitou para sentar no sofá, tietar Paulo Vieira (humorista do programa), tirar várias fotos e gravar um vídeo para seus fãs. Sim, ela tem fãs!

Toda essa liberdade dada a Falsarelli irritou outro sósia da rainha dos baixinhos: Rodrigo Xuxa. O rapaz é um dos imitadores mais conhecidos e ganha a vida fazendo shows com repertório de Xuxa Meneghel.

"Sai daí sua velha, já deu", gritava Rodrigo da platéia. "Ela tá toda caída, não deveria estar aí na frente", esbravejou.

Luciene parece não ter ouvido as alfinetadas do rival e curtiu seus minutos de realização. "Eu trabalho como professora, mas as pessoas me confundem com ela. Sempre pedem para tirar foto comigo, tem gente que até chora. Quando é criança, eu não tenho coragem de dizer que não sou a Xuxa, mas para os adultos eu falo a verdade", disse ao E+.

Em um game realizado antes do início da gravação, Luciene foi escolhida pelo humorista Paulo Vieira, que não deixou de ironizar a moça. "Ela é muito famosa, gente. Não vamos atrapalhar a concentração dela senão os fãs vão me pegar na saída", disse.