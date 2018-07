'Sorrir não te faz ganhar medalhas de ouro', diz Simone Biles a apresentador

Resposta de Simone Biles foi elogiada nas redes sociais. Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz

Simone Biles é uma das participantes do Dancing with the Stars, competição americana na qual foi inspirado o Dança dos Famosos, exibido no Domingão do Faustão. Na edição da última terça-feira, 8, após ter se apresentado, alguns jurados elogiaram a performance da ginasta e ela não escapou de um comentário que muitas mulheres escutam.

Imediatamente após os elogios, o apresentador Tom Bergeron disse para Simone: "Eu estava esperando você sorrir depois dos elogios. Você não sorriu". A atleta então deu uma resposta bastante direta: "Sorrir não te faz ganhar medalhas de ouro".