Soprano desmente Paula Fernandes sobre ter esquecido música de Andrea Bocelli

Paula Fernandes. Foto: Reprodução/Instagram

Depois que Paula Fernandes simplesmente parou de cantar a música na apresentação com Andrea Bocelli, em São Paulo, sua equipe justificou dizendo que, no momento do 'vácuo', a soprano Maria Aleida deveria ter cantado. Agora, a soprano desmentiu a história.

Maria usou seu Instagram para mostrar imagens do roteiro do show e para se defender: "Minha consciência está tranquila, eu nunca abandonei o palco ou não fiz meu trabalho. Essa canção é um dueto e não um trio. Quem disse que a senhorita Fernandes que a música seria cantada por três, mentiu.", disse na legenda.

Nos comentários, ela ainda completou: "Não tenho nada a ver com o fato dela ter paralisado no palco! Ela não sabia a música, nem ela nem a outra [referindo-se a Anitta]. Chegaram no ensaio lendo a letra da música no papel, uma total falta de respeito com Andrea".

A resposta de Paula Fernandes veio através de sua mãe, Dulce Souza, que fez uma montagem de imagens em que Maria Aleida aparece no palco junto a Bocelli e Anitta, mas não com sua filha. Na legenda, ela disse: “Gostaria de parabenizar todos os artistas brasileiros que tiveram a honra de atuar ao lado do tenor Andrea Bocelli, e desejar melhoras para a cantora Maria Aleida que infelizmente por problemas de saúde não pode comparecer ao concerto no dia da apresentação da cantora Paula Fernandes”.

Nos comentários, os seguidores pedem para que ela apague a publicação, a chamam de mentirosa e dizem que a soprano já desmentiu essa história.