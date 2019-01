Sophie Turner rebate críticas por falar sobre saúde mental

A atriz Sophie Turner. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A atriz Sophie Turner, conhecida por seu papel como Sansa Stark na série Game of Thrones, publicou um relato falando sobre críticas que artistas recebem quando abordam o tema da saúde mental e das doenças mentais na quarta-feira, 9.

Tudo começou com um comentário de Sophie sobre um tuíte que trazia uma fala da também atriz Beverley Callard afirmando que "celebridades estão tentando fazer os problemas com a saúde mental algo elegante".

"Ou talvez eles tenham uma plataforma para falar sobre isso e ajudar a acabar com o estigma sobre doenças mentais, que afetam uma a cada quatro pessoas no Reino Unido por ano. Mas por favor vá em frente e jogue-os de volta ao silêncio", desaprovou Sophie.

Na sequência, a atriz criticou pessoas que fazem piadas sobre doenças mentais e ressaltou que a depressão é uma das principais causas de morte na Europa: "Uma das principais razões disso, eu acredito, é que há muito estigma acerca das doenças mentais".

"Se nós apenas pudéssemos falar sobre nossas experiências ou de pessoas queridas, nós podemos ajudar outras pessoas que sofrem de problemas mentais a não se sentirem sozinhas. Vamos continuar esse diálogo."

Por fim, Sophie deixou uma mensagem de apoio aos seguidores: "Você não está sozinho, você pode tratar a sua doença, e as pessoas que fazem chacota de você são a minoria... Não você. Você é amado e tem apoio."

Confira o relato de Sophie Turner [em inglês] abaixo:

Or maybe they have a platform to speak out about it and help get rid of the stigma of mental illness which affects 1 in 4 people in UK per year. But please go ahead and shun them back into silence. Twat. https://t.co/mvddYPjcht — Sophie Turner (@SophieT) 9 de janeiro de 2019

Part 1 : People who think it’s okay to make jokes about mental illness, I feel you must be lucky, because surely you don’t understand or can’t comprehend what it is like to have or know someone with an illness like this. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de janeiro de 2019

Part 2 Depression is the second biggest killer in affluent Europe and America. One of the greatest reasons being, I believe, is because mental illness has so much stigma surrounding it. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de janeiro de 2019

Part 3. If we can just all speak out about our experiences or our loved ones experiences we can help other people who suffer with mental illness not feel so alone. Let’s keep this dialogue going. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de janeiro de 2019