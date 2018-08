Sophie Turner faz tatuagem em homenagem a 'Game of Thrones'

A atriz Sophie Turner fez uma tatuagem para celebrar a última temporada de 'Game of Thrones'. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

As gravações da última temporada de Game of Thrones acabam no fim deste mês. E, para celebrar esse momento, a atriz Sophie Turner, que dá vida à Sansa Stark na série, decidiu fazer uma tatuagem celebrando seu trabalho na história.

O desenho mostra uma cabeça de lobo, o símbolo da Casa Stark, com a frase: "A matilha sobrevive". A imagem foi compartilhada por Lauren Winzer, tatuadora do Hunter and Fox Tattoo Studio, da Austrália - onde atualmente Sophie passa férias enquanto acompanha o namorado, o cantor Joe Jonas, que está gravando uma temporada de The Voice.

Sophie tem muitos motivos para amar Sansa: a personagem foi responsável por alavancar sua carreira na TV e abriu caminhos para outros trabalhos. Além disso, a personagem conquistou tantos fãs que sua presença na série foi progressivamente aumentando, marcando presença em diversos momentos cruciais da trama, produzida a partir dos livros de George R. R. Martin (que também é produtor executivo).

A tatuagem foi interpretada por alguns fãs como um spoiler do que está por vir na próxima - e última - temporada, que deve estrear apenas em 2019. Os fãs mais atentos, no entanto, lembraram que a frase é a mesma dita por Sansa e Arya Stark (sua irmã na série) quando as duas matam Lorde Petyr Baelish (interpretado pelo ator Aidan Gillen), mais conhecido como Mindinho, na sétima temporada.