Sophie Turner e Joe Jonas divulgam primeira foto do casamento; veja

O cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner na premiere da última temporada de 'Game of Thrones', em Nova York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Sophie Turner e Joe Jonas se casaram pela segunda vez no último fim de semana, no sul da França, e divulgaram a primeira foto da cerimônia nesta quinta-feira, 4.

Na imagem, o casal aparece sorridente e ainda com o buquê, enquanto pétalas os rodeiam. "Senhor e Senhora Jonas", escreveu a atriz conhecida por interpretar Sansa Stark, em Game of Thrones.

Sophie Turner e Joe Jonas tinham oficializado a relação em maio, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e contaram com a presença de personalidades como Maisie Williams, que viveu Arya Stark em GoT, e os irmãos Jonas (Kevin, Frankie e Nick) no casamento.

Veja aqui a imagem.

No fim de junho, Sophie postou uma foto em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo: