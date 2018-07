Sophie Turner e Jennifer Lawrence se tornam melhores amigas durante gravações de 'X-Men: Apocalipse'

Foto: Divulgação

Depois da ganhar fama interpretando Sansa, em Game of Thrones, Sophie Turner diz que foi recebida de braços abertos pelo elenco de X-Men: Apocalipse e que, logo de cara, se identificou com Jennifer Lawrence.

"Eles já estavam consolidados com como um elenco, mas se tornaram meus melhores amigos. Jennifer foi muito legal. Ela me deu conselhos - nada a ver com atuar, mas sobre como lidar comigo mesma", disse Turner à revista Glamour.

A atriz ainda contou sobre sua relação com Maisie Turner e Alfie Allen, que interpretam Arya Stark e Theon Greyjoy, respectivamente, na série da HBO. "Eu, Maisie e Alfie somos os primeiros a ir para a pista de dança. Tem muita diversão no set. Algie e eu brincamos de verdade. Ele me fez ir ao diretor e dizer: 'Eu mataria por mais tempo na tela'".

Ela ainda falou à revista sobre a evolução de sua personagem: "Ela era vulnerável e ingênua no começo - um pouco como eu - mas as dificuldades pela qual ela passou fizeram ela se tornar uma pessoa forte. Ela ainda luta. Eu a admiro por isso".