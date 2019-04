Sophie Turner diz que Maisie Williams será sua madrinha de casamento

Maisie Williams e Sophie Turner na premiere da oitava temproada de 'Game of Thrones'. Foto: Angela Weiss/AFP

A parceria entre as atrizes Sophie Turner e Maisie Williams, respectivamente Sansa e Arya Stark, vai muito além das gravações de Game of Thrones. Em entrevista ao Entertainment Tonight durante a premiere da oitava temporada da série, Sophie disse que Maisie será sua madrinha de casamento com o cantor Joe Jonas.

“Eu não sei por que ela está pensando [no vestido do casamento]. Eu vou dar para ela o vestido de madrinha! Ela é minha madrinha de casamento!”, disse a atriz, que ainda revelou que terá outra madrinha.

O casamento de Sophie Turner e Joe Jonas deve acontecer ainda este ano, na França, de acordo com informações divulgadas acidentalmente por um amigo da atriz.

VEJA TAMBÉM: Os atores e seus respectivos personagens de 'Game of Thrones'