Sophia Alckmin revela que desenvolveu vitiligo após morte do irmão

Doença de pele caracterizada pela perda de coloração da pele, o vitiligo ainda não tem as causas claramente estabelecidas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro (SBDRJ), fenômenos autoimunes parecem estar associados ao vitiligo que, em geral, afeta a autoestima de seus portadores. Isso tem mudado. A modelo canadense Winnie Harlow tem rompido barreiras no mundo da moda. A sociedade lista quatro pontos que todos precisam saber sobre a doença

Foto: Mark Blinch / Reuters