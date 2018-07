Sophia Abrahão supreende fãs com novo visual

O visual da apresentadora foi destaque no programa desta quarta-feira Foto: Reprodução do programa 'Vídeo Show'/ TV Globo

Otaviano Costa dividiu a apresentação do Vídeo Show desta quarta-feira, 5, com Sophia Abrahão e a atriz chamou a atenção com seu cabelo comprido. Internautas aprovaram a mudança no visual.

Ela contou ao Gshow que estava com saudade de ter cabelo longo e que resolveu inovar para o programa. Os telespectadores encheram as redes sociais com elogios.

Um dos usuários disse que ficou “estarrecido” com a beleza da atriz. Já outro chamou atenção para a mudança no comprimento do cabelo: “E esse cabelo longão?”.

Confira algumas reações: