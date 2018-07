Sophia Abrahão revela ter sido assediada por diretor

. Foto: Reprodução / Instagram @sophiaabrahao

A cantora e atriz Sophia Abrahão falou a respeito dos assédios sofridos ao longo de sua carreira em entrevista ao programa Jovem Pan Morning Show.

"Na televisão, coisas que a gente acha que é normal, mas não deveriam ser, como ser assediada por diretor, já aconteceram", afirmou ela, sem citar nomes. "Te coloca naquele lugar: 'Não posso reagir, porque existe uma hierarquia de poder, e eu não sou ninguém aqui dentro. Ao mesmo tempo, eu não vou ceder, mas como é que vai ser esse fora? Precisa ser delicado, para não me comprometer profissionalmente", completou, a respeito dos problemas enfrentados pelas mulheres em situações deste tipo.

Sophia também afirmou que há uma "cultura machista que já está enraizada no nosso país e no mundo há muitos anos", e falou sobre sua experiência no período em que morou no continente asiático: "Na China, nunca [sofri assédio]. Apesar de que, era pra ter acontecido, porque eu estava com 15 anos, sozinha, num lugar diferente e sem meus pais. E não aconteceu nada. Zero tipo de assédio".

Sobre seu início na carreira de atriz, revelou: "Não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. Nunca tinha atuado. A minha agência de modelos tinha me mandado prum curso de TV para ficar mais desinibida em testes de publicidade. Eu tinha feito duas aulas, mandaram para o teste de Malhação e eu passei".