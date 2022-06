Sophia Abrahão investe em Clube do Livro para aproximar fãs do hábito de leitura

Sophia Abrahão cria Clube do Livro para incentivar a leitura e se aproximar de seus seguidores. Foto: Galdino

Longe das telinhas desde 2020, quando participou da novela Salve-se Quem Puder, Sophia Abrahão tem investido em outra área da sua carreira e agora incentiva a leitura para os seus mais de cinco milhões de seguidores. Devido à sua paixão pelos livros, a atriz criou seu próprio clube de leitura e convida seus fãs a abrirem espaço para esse hábito.

"Acho que fui uma leitora tardia porque comecei a me interessar por livros e ter esse hábito diário não tão nova. Eu comecei a publicar os livros que estava lendo, dando a dica de leitura mesmo, e vi que as pessoas que me seguem começaram a se interessar pelo assunto, me perguntavam sobre o livro e, assim, começamos a ler 'juntos' antes mesmo do clube", diz.

Seus seguidores começaram a acompanhá-la na leitura e foram conversando por direct (mensagem privada no Instagram) para reagir a cada parte do livro. Foi a partir da adesão do público em ler junto a ela que surgiu a ideia de organizar o projeto de leitura e que, atualmente, tem mais de 1.300 membros.

"Temos datas, prazos e várias dinâmicas que acontecem ao longo do mês. É um projeto bem fechadinho com o planejamento, mas infelizmente a literatura não é tão popular no País e, ver que o clube segue crescendo, é um sinal de que as pessoas estão se interessando no assunto de alguma forma", fala.

Sophia se intitula como uma "leitora lenta", mas confessa que, com o Clube do Livro, ela tem um compromisso de seguir o cronograma de leitura e isso a ajuda a trabalhar ainda mais o seu hábito de ler.

Para escolher a nova leitura do clube, a idealizadora do projeto e sua equipe selecionam três títulos para serem votados pelos membros do Clube do Livro. Após a escolha, é dada a largada para garantir o exemplar e começar a leitura seguindo o cronograma. "Temos conteúdos semanais para enviar pro pessoal, no final da leitura temos uma live pra falar sobre o livro... Então é tudo muito organizado", conta.

Sophia conta que sua principal preocupação ao idealizar o Clube do Livro era democratizar a leitura, pois sabe que o valor de um livro acaba sendo caro para muitas pessoas. "Hoje tenho uma parceria com a HarpperCollins que disponibiliza cupons de desconto para o pessoal e me ajuda na curadoria dos livros pro clube", diz.

Além disso, muitos sorteios acontecem para os membros do projeto, pois a atriz entende que essa é uma forma de incentivar a leitura: "Importante ressaltar que o Clube não tem fins lucrativos, mesmo estando associada a uma editora".

Dentre os títulos que já foram lidos no projeto, os gêneros variam de romance até obras jornalísticas. Para o mês de maio, o título escolhido foi O Legado de Chandler, escrito por Abdi Nazemian.

Para fazer parte do Clube do Livro da Sophia Abrahão, basta ler as instruções e preencher o formulário. Mas, além da atriz, outros criadores de conteúdo literário também incentivam a leitura na internet; confira:

Clube Entre Romances, da Paola Aleksandra

A escritora e criadora de conteúdo, Paola Aleksandra é conhecida pelo blog Livros & Fuxicos e pelos seus livros de romance de época: Volte Para Mim e Livre para Recomeçar. Como uma forma de se aproximar dos seus leitores, ela criou o Clube Entre Romances e desde 2020 segue incentivando o público a ler mais.

A escritora disponibiliza um cronograma de leitura no grupo do Telegram e semanalmente acontecem conversas para falar sobre o andamento da leitura, além de uma live pra falar sobre o livro, que é realizada no Instagram do Clube após o último dia útil do mês. Já são mais de 6 mil membros no Clube Entre Romances e para participar basta entrar no grupo do Telegram e ficar atento às novidades.

Clube Vloganeios, Nanna e Cah

Idealizado pelos perfis Livraneios e Garota do Vlog, o Clube Vloganeios tem o intuito de promover leituras coletivas de determinados títulos. Para maio e junho, o livro escolhido foi Cidade da Lua Crescente, da Sarah J Maas. Para fazer parte do projeto, basta entrar no grupo do WhatsApp e acompanhar a leitura com os demais membros.