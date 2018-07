Sophia Abrahão 'admite' que se parece com Harry Styles

Sophia Abrahão é alvo de comparações bem-humoradas na internet. Foto: instagram/@sophiaabrahao

No último domingo, 20, Sophia Abrahão comentou o Dança dos Famosos em seu perfil do Twitter e ainda aproveitou para responder aos seus seguidores. Em uma das respostas, a atriz se divertiu com comparações entre ela e Harry Styles.

Uma seguidora publicou uma imagem em que aparecem alguns participantes do Criança Esperança 2017, exibido no último sábado, 19. Na legenda, ela comparava os artistas brasileiros a artistas internacionais, e Sophia foi comparada a Styles.

O casal Sophia Abrahão e Sergio Malheiros à esquerda, e o cantor Harry Styles à direita Foto: instagram/@sergio_malheiros | Olivia Harris/REUTERS

"Tô passando mal", respondeu Sophia, e resolveu brincar com a semelhança nos tuítes seguintes. "Gente , meu cabelo tá muito igual ao cabelo do Harry. Eu só não tirei uma foto hoje porque tava muito horrorosa. Sonhei com ele hoje, que eu o vi em cima do palco, e ninguém tinha visto", tuitou Sophia.

Depois, outro fã enviou uma foto comparando-a com o cantor americano. "O meu [cabelo] tá igual agora! Tá maior", disse a apresentadora do Vídeo Show.

tô passando mal HAHHAA https://t.co/iY7myuQJre — Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) 20 de agosto de 2017

gente , meu cabelo tá muito igual ao cabelo do Harry — Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) 20 de agosto de 2017

eu só não tirei uma foto hoje pq tava muito horrorosa — Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) 20 de agosto de 2017

sonhei com ele hoje — Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) 20 de agosto de 2017