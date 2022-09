Sonia Abrão recebe alta de hospital após internação por pneumonia

Logo que foi internada, Sonia Abrão contou que teve 'crises de arritmia' decorrentes das medicações. Foto: YouTube / @Leda Nagle

Sônia Abrão usou as redes sociais para informar aos seguidores que recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, 2. A apresentadora, que está afastada do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, há mais de 15 dias, foi internada no último sábado, 27, para tratar uma pneumonia bacteriana, adquirida após testar positivo para a covid-19.

A jornalista usou uma imagem divertida de Monalisa com o rosto cansado, na publicação no Instagram, e brincou: “Minha cara no primeiro ‘sextou’ depois de agosto! Mas tem a parte boa: Estou de alta! Depois volto para contar tudo para vocês! Obrigada pelo carinho e orações”.

Logo que foi internada , Sonia contou, na mesma rede social, que teve "crises de arritmia" decorrentes das medicações. “O que aconteceu foi o seguinte: Meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a covid. Como fui medicada com antibióticos na covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia no tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a covid em uma semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar”, explicou.

“Está ainda no começo, poderia tratar em casa – como foi com a covid - mas são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça. Só não se esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da covid. E a pneumonia bacteriana é a bola da vez. Máscara ainda é nossa maior proteção. Sempre foi minha companheira, por isso fiquei quase três anos protegida, tempo que me permitiu tomar as doses de vacina e passar bem pela covid", finalizou.