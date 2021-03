Sonia Abrão mostra semelhança de filho com Chorão: 'Me espanto'

Sonia Abrão compartilhou a semelhança de seu filho Jorge Fernando com o cantor Chorão Foto: Instagram/ @soniaabrao/ Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Sonia Abrão impressionou os seguidores nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar uma foto de seu filho Jorge Fernando, 28. No post, a apresentadora mostra a semelhança do filho com o cantor Chorão, seu primo.

"Tem dias que olho pro meu filho e me espanto, cada vez mais a cara do Chorão. Muito mágica essa coisa de DNA, né?", escreveu ela na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, amigos e fãs também se impressionaram com a semelhança dos dois. "Uau! Achei que fosse o Chorão", escreveu a cantora Roberta Miranda. "Nossa, muito parecido", comentou Tatá Werneck.

O vocalista da banda Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, morreu em 2013 aos 42 anos. Na época, o laudo do IML apontou a causa da morte por overdose de cocaína.

No início deste mês, foi divulgado o trailer do documentário sobre a vida do cantor. Chorão: Marginal Alado tem entreia prevista para o dia 8 de abril, nos cinemas brasileiros e plataformas de streaming, e é dirigido por Felipe Novaes.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais