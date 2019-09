Sonia Abrão fala sobre a saúde de sua mãe após acidente em casa

Sonia Abrão. Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão

A apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde É Sua, da RedeTV!, usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 23, para falar sobre o estado de saúde de sua mãe, Cecília, e fazer um alerta aos seguidores sobre tapetes, causa de um acidente sofrido por ela.

Segundo a apresentadora, sua mãe "vem reagindo bem ao tratamento" após o acidente.

"[Ela] teve uma queda feia em casa e está internada no semi-intensivo, com fratura grave de braço (que deve levar à cirurgia), nariz e lado direito do rosto quebrados, hematoma na testa e dois focos de sangramento no cérebro", explicou Sonia Abrão.

Na sequência, desabafou: "Tudo por causa de um tapete, que, apesar de todas as súplicas dos filhos, ela insistiu em manter na sala".

Nomes como Karina Bacchi, Anderson Di Rizzi, ator de A Dona do Pedaço, Adriane Galisteu, Sophia Abrahão, Fabiana Karla, João Kleber, Simony, Nany People e Junno Andrade, namorado de Xuxa, deixaram apoio para Sonia Abrão nos comentários da postagem.

Reinaldo Gottino, que recentemente pediu demissão da Record TV para ser contratado pela CNN Brasil, comentou: "meus sentimentos! Força! Importante alerta!".

Confira abaixo a publicação feita por Sonia Abrão sobre o acidente de sua mãe em um tapete: