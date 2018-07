'Somos humanas', diz atriz sobre a interrupção da amamentação no peito

A atriz Carolina Kasting usa o Instagram para falar sobre maternidade Foto: Reprodução/Instagram

A amamentação no peito é um dos assuntos mais delicados envolvendo a maternidade. Muitas mães se sentem culpadas por não conseguirem alimentarem os bebês sem usar a mamadeira como complemento. A atriz Carolina Kasting, mãe de Tom, de 2 meses de idade, e Cora, de 9 anos, abordou a questão no seu Instagram incentivando as mulheres não se culparem. "Somos humanas e fazemos de tudo e mais um pouco pelo bem de nossas crias", escreveu.

Segundo a atriz, a "culpabilização" sobre a interrupção da amamentação materna começa com as próprias mães. "Não devemos nos culpar. Ninguém merece o título de mulher maravilha."