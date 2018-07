Solange Knowles desabafa no Twitter após Beyoncé não conquistar o prêmio de Álbum do Ano no Grammy

Solange Knowles e a irmã, Beyoncé, no Grammy. Foto: Reprodução/Instagram

Após Beyoncé não ter levado o prêmio de Álbum do Ano no Grammy 2017, realizado no último sábado, 11, sua irmã, Solange Knowles, mostrou toda sua indignação nas redes sociais. Adele conquistou o prêmio.

Na última segunda-feira, 13, Solange tuitou uma crítica aos críticos da premiação, porém usou dados equivocados para sustentar sua crítica. "Nos últimos 20 anos apenas dois artistas negros venceram o Álbum do Ano enquanto mais de 200 artistas negros se apresentaram no Grammy”, disse ela no tuíte, que foi apagado mais tarde.

Solange usou dados falsos para criticar o Grammy após Beyoncé não ter conquistado o prêmio de Álbum do Ano. Foto: Reprodução/Twitter

Rapidamente, alguns seguidores da cantora a lembraram que Lauryn Hill, OutKast e Herbie Hancock, todos negros, já ganharam o troféu de Álbum do Ano. Então, Solange apagou o tuíte. Mas essa não foi a primeira crítica que ela faz ao Grammy. Pouco depois do término da premiação, a irmã de Beyoncé compartilhou em seu Twitter o link de um texto do rapper Frank Ocean sugerindo um boicote aos próximos Grammys, já que, segundo o autor, os críticos sofrem de "vícios culturais e problemas nervosos".

Beyoncé não conseguiu o troféu de Álbum do Ano, porém ganhou o prêmio de Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e Melhor Clipe, enquanto Solange levou a melhor na categoria Melhor Performance R&B.