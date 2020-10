Solange Couto publica foto fazendo autoexame para o Outubro Rosa

Solange Couto compartilha informações sobre autoexame para o Outubro Rosa Foto: Instagram/ @solangecouto

No mês dedicado ao combate e prevenção do câncer de mama, diversos artistas se mobilizam para incentivar a conscientização para o Outubro Rosa, como foi o caso da atriz Solange Couto.

Solange resolveu publicar uma foto no seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 27, realizando o autoexame e dando mais informações sobre a importância do mesmo ser feito periodicamente.

“Olá mulheres, passando aqui para lembrar a importância do autoexame. O autoexame deve ser feito uma vez por mês. Melhor época é logo após a menstruação. Se você não menstrua mais, faça no mesmo dia de cada mês”, escreveu ela na legenda.

Por fim, a artista disse “Quer abraçar a causa? Propague essas informações para mulheres ao seu redor”.

Nos comentários, os fãs elogiaram sua iniciativa. “Muito bom você estar divulgando essa informação, parabéns”; “Arrasou...Atitude linda e importante, parabéns”; “Obrigada por lembrar das mulheres”, disseram algumas seguidoras.

O último trabalho de Solange Couto foi na novela O Tempo Não Para. Além disso, a atriz também participou da Malhação, em 2015, e de Pecado Mortal, telenovela da Record, de 2013.