Solange Couto diz que está morando no Retiro dos Artistas pela mãe

Solange Couto revela que está morando no Retiro dos Artistas para ficar com a mãe Foto: Instagram/ @solangecouto

Solange Couto, de 63 anos, explicou o motivo pelo qual ela se mudou para o Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro. A atriz revelou que procurou o local para morar com a sua mãe.

Em entrevista ao canal no YouTube de Caio Fischer, nesta segunda-feira, 7, a artista contou que ficou oito meses sem ver a mãe, por causa da pandemia, e desmentiu os boatos de que o motivo para ela estar no Retiro seria dificuldades financeiras.

“Minha mãe vive no Retiro há um ano e meio. Isso é uma instituição não de caridade, é uma instituição bem mantida, bem organizada(...) Aqui não é como as pessoas pensam, um depósito de gente”, disse ela.

“Eu quis vir para cá porque tenho um trabalho que começa agora, a leitura, e em janeiro estarei gravando, para o Multishow. Não vi minha mãe por oito meses porque o Retiro resguarda os seus”, explicou.

Solange, cujo último trabalho foi Os Roni, no Multishow, finalizou explicando que continua tendo sua casa em Pernambuco. “Também continuo casada com meu marido, aquele um que é 30 anos mais novo que eu; meu filho de nove anos está em Pernambuco, meu filho mais velho mora aqui perto. Estar no Retiro dos Artistas não quer dizer estar abandonada, falida, lascada, desempregada, nada disso”.