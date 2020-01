Solange Almeida fala sobre preconceito que sofreu por conta do peso

A cantora Solange Almeida Foto: Site Solange Almeida / Divulgação

Solange Almeida participou do Arquivo Confidencial, quadro do Domingão do Faustão, e falou sobre a época que sofria preconceito por estar acima do peso.

"Eu era gordinha, desci do avião, estava toda feliz, era a primeira vez que eu ia estar na cidade. Quando chego no aeroporto, tinha um grupinho que disse: 'Cadê a Solange: Quero conhecer a Solange'. Então disseram: 'É aquela ali? Não acredito que passei duas horas para ver uma baleia descer do avião", recordou, no último domingo, 19.

O preconceito no começo da carreira fez Solange perder oportunidades. "Eu mandava fita [com as músicas] e pediam foto. Eu falava: 'você quer uma cantora ou uma modelo?'. Muita gente deixou de me contratar porque via que eu era gordinha", lamenta ela, que hoje acumula milhões de visualizações no YouTube.

Antes de entrar para a Aviões do Forró, ela revela que tentou participar de outras bandas, mas nenhuma a aceitava. Além disso, alega ter sido excluída de um programa de TV, cujo nome não revelou.

"Uma música que gravei estava fazendo sucesso, uma versão da Céline Dion. Fui em um programa de TV e disseram assim: ‘Você não vai entrar, quem vai dublar a sua voz é a cantora bonita’. Falei: ‘Ela não vai. Se ela entrar, eu quebro tudo’. A menina não entrou me dublando, mas eu também não entrei.”

