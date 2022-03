Solange Almeida se casa com Monilton Moura após adiar evento 4 vezes

Na última sexta-feira, 4, Solange Almeida e Monilton Moura se casaram em Fortaleza. Foto: @bergvianas

Na noite desta sexta, 4, Solange Almeida subiu ao altar e celebrou a união com o empresário Monilton Moura. Já casados no civil, a união no religioso foi realizada em Fortaleza, no Ceará. No Instagram, a cantora havia anunciado a novidade para os fãs na última quinta, 3.

"Dia 21 de novembro de 2020, dissemos sim na lei dos homens, sob pregação da nossa amiga querida Wagneide Menezes. Sexta-feira, 4, direi sim mais uma vez a você. Depois de adiar quatro vezes a data, dessa vez sai. Vamos com tudo", escreveu na legenda da publicação.

Em alguns registros dos convidados nas redes sociais, Solange apareceu sorrindo e dizendo sim ao marido. A cerimônia foi realizada pelo Padre Fábio de Melo.

Já na festa, convidados compartilharam o discurso que a cantora realizou: "Talvez tenha sido necessário ter passado por tudo que passei para chegar aqui consciente e saber o que é o amor de verdade e o amor de verdade é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele passou por tudo isso e eu também. Hoje a gente está aqui com rodos vocês, obrigada".

Neste sábado, 5, Solange usou seu Instagram para compartilhar alguns registros do casamento e agradecer à sua família: "Gratidão aos meus filhos e ao homem lindo e generoso que todos os dias acorda ao meu lado. Você me faz tão feliz! Você é incrível. Após quatro anos separados soube esperar e vieste com a cara e a coragem, com malas, viagem par dentro de mim e dessa vez par ficar".