Solange Almeida assume namoro com empresário

Solange Almeida e Leandro Andriani. Foto: Reprodução/Instagram

Solange Almeida assumiu um novo relacionamento, o primeiro desde que se divorciou de Wagner Miau em 2015. A cantora está namorando Leandro Andriani, um empresário paraense, e tem publicado diversas fotos junto a ele.

"Meu amor, já estava escrito! 19 dias que mais parecem 20 anos, como você mesmo diz", comentou Solange numa foto do casal publicada por Leandro. Os dois passaram o Natal e a virada de ano juntos também.

Recentemente, a cantora anunciou que vai deixar o grupo Aviões do Forró, que já tem 14 anos de existência. Seu último show com a banda será no Carnaval deste ano. "Está confirmada a carreira solo da cantora Solange Almeida, após 14 anos a frente do Aviões do Forró ao lado do parceiro Xand. A artista pretende se dedicar a carreira, família e a outros projetos pessoais", dizia o comunicado oficial anunciando a saída.