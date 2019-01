'Sofri preconceito por ser bonita e gostosa', diz mulher de Thammy Miranda

Em entrevista ao 'Programa do Porchat', Ana afirmou que sua beleza não era valorizada no mundo das modelos fashion no começo de sua carreira, o que acabava não sendo bom para ela: "'Você é perfeitinha demais'. O que eu mais ouvia das pessoas era: 'Você parece uma boneca Barbie, então não vai rolar'. O fato de ser loira, alta, olho azul, pele bonitinha, nariz pequenininho me afastava dos trabalhos que queria fazer. Queria fazer grandes desfiles, grandes campanhas e não conseguia."







Foto: Instagram / @ahickmann