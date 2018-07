Sofia Vergara responde críticas por usar aves amarradas em festa

Sofia Vergara ao lado de convidados com araras amarradas Foto: instagram/@sofiavergara

Sofia Vergara, atriz colombiana do seriado Modern Family, está causando uma revolta em fãs brasileiros por ter promovido uma festa com o tema 'paraíso tropical', inspirada no Brasil, e oferecer araras (isso mesmo, a ave) amarradas para os convidados tirarem fotos.

Em imagens publicadas no Instagram, Sofia aparece com convidados que seguram nos braços as araras amarradas em cordas.

Fãs brasileiros ficaram chocados e passaram a criticá-la nos comentários e marcar organizações que defendem animais, como Peta, WWF e Greenpeace.

Nesta segunda-feira, 30, a atriz respondeu as críticas em um post no Instagram. Na publicação, ela faz uma montagem com fotos e agradece aos funcionários contratados por ajudá-la a fazer a festa.

De forma mais específica, ela agradece à empresa que forneceu as aves e ressalta que os animais são bem tratados e protegidos. "Obrigada, Pirates for Parties, pelos lindos pássaros, uma companhia muito séria e respeitosa para com as aves. Eles têm todas as autorizações, cuidado veterinário e usam a melhor ração para os animais. Eles usam condicionamento usando carinho como recompensa em vez de comida (os animais querem ser segurados pelos humanos)", escreve Sofia Vergara.

"Esta é uma empresa de acolhimento, e todos os pássaros ali estão no último abrigo possível. Eles têm uma vida longa e frequentemente vivem mais do que seus donos - por isso acabaram na empresa. A empresa também cuida deles como forma de chamar a atenção para a extinção de pássaros. A extinção acontece devido ao desmatamento da Amazônia para criar gado. Ao colocar esses pássaros nos holofotes, eles lembram as pessoas que as aves existem e que deveríamos olhar para elas. Gracias para todos vocês", termina.