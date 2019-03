'Sociedade doente', diz Thiago Lacerda após ataque a escola em Suzano

Região da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, após tiroteio que deixou mortos e feridos. Foto: Werther Santana / Estadão

Diversos artistas têm usado suas redes sociais para lamentar o tiroteio que deixou ao menos 10 mortos e 15 feridos em uma escola em Suzano na manhã desta quarta-feira, 13.

O ator Thiago Lacerda publicou uma imagem que mostra uma representação da bandeira brasileira rodeada por sangue e uma arma, com a palavra "socorro!" no lugar de "Ordem e progresso".

"Doente, muito doente! O caminho pra segurança e pro fim do medo está na educação e no desarmar! Sou contra o aumento de armas de fogo no dia a dia da população civil, essa não me parece uma boa ideia!", escreveu Lacerda.

Outros artistas como os cantores Simony e Buchecha, a atriz Fernanda Paes Leme e o apresentador Britto Jr. também lamentaram o ocorrido. Confira abaixo:

Entenda o caso do tiroteio na Escola em Suzano

Ao menos dez pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas durante tiroteio dentro da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, Grande São Paulo, durante a manhã desta quarta-feira, 13. Clique aqui para acompanhar a cobertura do caso ao vivo.

Segundo informações da Polícia Militar, dois adolescentes armados e encapuzados invadiram a escola e efetuaram os disparos. Até o momento a PM registrou a morte de cinco alunos, um funcionário em decorrência dos disparos, e mais uma pessoa que foi baleada fora da escola, em latrocínio em um comércio, e está passando por cirurgia cirurgia na Santa Casa de Suzano. Os criminosos teriam cometido suicídio no local. Os atiradores usaram um revólver .38, uma besta e um arco e flecha.

O coronel Salles da PM disse que, antes de entrar na escola, os dois atiradores atiraram contra o proprietário de um lava-jato que fica em frente à escola. Segundo o coronel, os atiradores entraram na escola na hora do intervalo. Primeiro, eles atiraram em uma coordenadora pedagógica e uma supervisora. Depois, se dirigiram ao pátio, onde atingiram em quatro alunos de ensino médio. Em seguida, eles foram até o Centro de Línguas. Os alunos que estavam no local se esconderam dentro de uma sala de aula. Os atiradores, então, se suicidaram no corredor em frente. O Gate está fazendo uma varredura na escola, porque foram encontrados artefatos com aparência similar a de explosivos. A área, no entorno da escola, está isolada por risco de haver explosivos. "A preocupação nesse momento é desmantelar os artefatos explosivos, prestar socorro às vítimas e atender as famílias", disse o coronel Salles.

O governador João Doria assim que foi informado do ocorrido, cancelou toda sua agenda e se dirigiu ao local para acompanhar o trabalho de resgate e atendimento aos feridos. Em entrevista coletiva, Doria informou que a diretora acredita que os dois atiradores não são alunos da escola. A polícia estima que tenham entre 20 e 25 anos. "Cena mais triste que já vi na minha vida", disse Doria à imprensa.

Doria pediu apoio psicossocial, psicólogos, alimentação e ambulância no local para todas as vítimas e familiares. Segundo Doria, o prefeito de Suzano estava em Brasília para um evento oficial, mas já está retornando à cidade. O governador ressaltou que o vice-prefeito e a primeira-dama estão prestando assistência.

A professora Sandra Perez disse que por volta das 9h30, quando estavam no intervalo, ouviram os disparos. "Estava na sala de aula, na hora do intervalo. Pensei que fossem bombas, quando eu percebi que eram tiros fiquei lá. Só saí quando os policiais chegaram, 20 minutos depois", disse Sandra.

" Minha filha tem muitos amigos aqui. Estou chocada. Ela estudou aqui e muitos amigos estão me ligando", disse Derli Vilas, mãe de ex-aluna da escola.

“Meu amigo levou dois tiros. Tem 17 anos. Eu estou no terceiro ano. Estávamos no intervalo. Ouvi os tiros e vi pessoas correndo. Não se tem mais notícias dele”, disse chorando o aluno Matheus Mariano.

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o Pronto Socorro Municipal já recebeu crianças com ferimentos leves e os feridos com maior gravidade estão sendo encaminhados para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. A gestão municipal disse ainda que está dando suporte com equipes de emergência, como Defesa Civil, Samu e Guarda Civil Municipal. As ações relativas ao sepultamento das vítimas serão amparadas pela prefeitura de Suzano e governo do Estado.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acabou de se manifestar sobre a tragédia em Suzano no Twitter. "Com profunda tristeza recebi a notícia das mortes em escola de Suzano/SP. Falei com governador João Doria, que está no local, para registrar a solidariedade de todo o povo do RJ com os familiares das vítimas", escreveu.