Sobrinho de Ricky Martin retira acusação de abuso contra cantor .

Em uma audiência feita por um tribunal de Porto Rico, o jovem Dennis Yadiel Sánchez, sobrinho de Ricky Martin, retirou a acusação de abuso sexual contra o artista e, com isso, o caso foi arquivado.

Os advogados do cantor porto-riquenho divulgaram um comunicado informando que Sánchez, de 21 anos de idade, tomou a decisão de retirar as acusações "com total autonomia, sem qualquer pressão externa". Martin, por sua vez, compareceu virtualmente na audiência.

"Sempre foi nada mais do que um indivíduo problemático que fez falsas alegações sem provas. Estamos felizes que nosso cliente tenha visto a justiça ser feita e agora pode virar a página e seguir em frente com sua carreira", informou a defesa do artista.

Após o caso ter sido arquivado pelas autoridades locais, o cantor de Livin' La Vida Loca compartilhou em suas redes sociais a declaração feita por seus advogados. Na oportunidade, Martin escreveu que "a verdade prevalece".

O cantor e ator, que explodiu nos anos 1990 com vários hits de sucesso, é casado, desde 2017, com o artista sírio-sueco Jwan Yosef.