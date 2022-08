Sobre ascensão, Paulo Vieira é convicto: ‘Quero sempre olhar com estranhamento esse mundo da fama’

Paulo Vieira nasceu em Goiás e se mudou para o Tocantins. Foto: Instagram / @paulovieira.oficial

“Posso ser o cara do momento, mas isso é fruto de uma construção”. É assim que Paulo Vieira descreve o momento atual de sua carreira. O comediante goiano de 29 anos viu seu nome voltar aos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana e, em entrevista ao Estadão, anunciou que assinou como diretor artístico da TV Globo para liderar o roteiro de uma nova série da Globoplay.

Neste domingo, 14, o artista estreou o quadro Lip Sync, do Domingão com Huck e sua performance como Elsa, de Frozen, lhe garantiu não somente a vitória na competição contra Letícia Colin, como também mais de vinte milhões de visualizações nas redes sociais, segundo o próprio Paulo.

“Foi uma repercussão maior do que eu pensava, mas eu imaginava que iria repercutir, sim. Teve um tempo na minha carreira que, quando me elogiavam, eu deixava as pessoas acharem que tudo era por acaso. Mas, na verdade, é tudo sempre pensado”, disse o humorista sobre a apresentação.

Ao mesmo tempo que planejava o show, Vieira também estava, e continua, se dedicando na série Pablo & Luisão. Ele tem liderado um grupo de roteiristas, que se reúnem semanalmente para dar vida dramatúrgica aos casos hilários e reais que envolvem o pai do ator e seu melhor amigo.

Pablo & Luisão

Pre estreia do filme O Palestrante no Cinemark Shopping Iguatemi. Foto: Denise Andrade

As histórias são sucesso no twitter de Paulo, onde estão contadas em forma de thread. “Na verdade, eu já faço a direção artística de todos os meus projetos. Então, eu fico muito feliz que nesse novo contrato todos estejam reconhecendo isso. Este projeto é um reconhecimento”, afirmou.

Sem dar muitos detalhes sobre a produção, o diretor explicou que foi chamado pela Globoplay para transformar esses casos cômicos que ele já compartilhava em uma série de 16 episódios que será gravada em 2023.

Ainda que este trabalho tenha surgido a partir de posts no Twitter, o humorista explica que, no geral, as redes sociais funcionam, para ele, como “potencializadoras”. "É uma outra janela. O trabalho vai embora, vira outras coisas, vira conversa, meme. Para mim, as redes sociais são um laboratório do que funciona ou não”.

Todas essas conquistas são apontadas pelo humorista como parte de uma trajetória contínua que pretende traçar em sua carreira. No entanto, no que diz respeito a maior visibilidade conquistada neste ano, Paulo destaca dois trabalhos

Big Brother Brasil e Fantástico

No 'Big Terapia', Paulo Vieira faz piada com direção da Rede Globo. Foto: João Cotta/Globo

Desde janeiro, no BBB, o comediante viralizou com suas aparições no quadro Big Terapia, com piadas ácidas sobre os participantes, o reality show e suas reviravoltas. Em maio, Vieira estreou no Avisa Lá Que Eu Vou, programa em que ele conta histórias de habitantes especiais de pequenas cidades do Brasil. Pequenos trechos inéditos eram aperitivos dentro do dominical Fantástico.

“Eu acho que a união desses dois produtos, Big Brother e Fantástico, foi fundamental para para construção do momento de carreira que eu estou agora, porque o Big Brother é esse canhão que dá popularidade e o Fantástico veio me dando credibilidade, com esse programa com tom jornalístico”, disse.

Mas não foi só isso. O comediante também reconhece que, através da convivência com a pluralidade proporcionada pelo Avisa Lá Que Eu Vou, ele se mantém conectado com sua essência.

“Para mim, é muito importante estar sempre com os pés fincados no Brasil real. Acho que o meu diferencial é sempre enxergar com um olhar de estrangeiro. Eu quero sempre olhar com estranhamento esse mundo da fama. É esse olhar que me faz perceber quem eu quero mostrar na televisão”, conclui.