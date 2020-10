'Sob Pressão - Plantão Covid': veja curiosidades sobre o especial

‘Plantão Covid’. Carolina atende pacientes infectados pelo coronavírus em um hospital de campanha, no Rio de Janeiro Foto: João Faissal / Globo / Divulgação

O último episódio do especial Sob Pressão - Plantão Covid vai ao ar na próxima terça-feira, 13, na Globo.

No 2º episódio, o espectador vai assistir cenas que envolvem a saudade de família e o negacionismo dos pacientes durante a pandemia do novo coronavírus.

O médico Evandro (Julio Andrade) vai entrar em coma após contrair a covid-19 e, em flashbacks, revisitará seu passado, 20 anos antes.

Será abordada a forma como o personagem decidiu entrar para a medicina, com participação especial de Fabiula Nascimento como Penha, sua mãe. Sua admiração por Samuel (Stepan Nercessian), também será abordada.

Curiosidades sobre o especial Sob Pressão - Plantão Covid

- Gilberto Gil e Chico Buarque gravaram uma música especialmente para o especial Sob Pressão - Plantão Covid. A letra e a melodia completas serão conhecidas no 2º e último episódio, mas sabe-se que um dos versos será "Vamos cantar que a vida é só agora".

- Quem interpretará Evandro quando jovem nos flashbacks do 2º episódio do especial é Ravel Andrade, irmão de Julio Andrade na vida real.

- O especial Sob Pressão - Plantão Covid marca o retorno de Stepan Nercessian à série. Seu personagem, o dr. Samuel, morreu na 2ª temporada após o ator assinar contrato com a Band, onde faria um programa inspirado em Chacrinha, que não chegou a ser produzido.

- O ator David Junior conta que durante as gravações do especial Sob Pressão - Plantão Covid descobriu que seu primo havia sido infectado pelo novo coronavírus. O cirurgião torácico Márcio Maranhão, consultor médico da série, ajudou-o a convencê-lo a procurar um hospital.

Inicialmente, ele havia sido atendido e liberado, voltando para casa após medicação. Dias depois, estava com dores no peito, mas não queria voltar ao local pois ainda tinha alguns dias de medicação.

Após o conselho, retornou ao hospital e ficou internado na UTI por mais de 15 dias. Hoje, o primo de David Junior já está bem.

- Heslaine Vieira, que viveu uma jovem paciente que fica entubada após contrair a covid-19 no 1º episódio do especial de Sob Pressão, contou que fez o laboratório [preparação para viver as características do personagem] para a série pelo telefone.

- Os episódios do especial Sob Pressão - Plantão Covid retratam apenas os meses de abril e maio, considerados o 2º e o 3º meses da pandemia no Brasil.

- As gravações foram feitas em agosto de 2020.

- Mais de 90% das cenas foram gravadas em um hospital de campanha cenográfico que foi montado nos estúdios da Globo.

- Os Equipamentos de Proteção Individuais usados pelo elenco durante as gravações eram reais. "Os EPIs não eram cenográficos, eram fidedignos. Então, só ficavam os olhos de fora", contou Marjorie Estiano.

- Nem todos os espectadores se lembram, mas a série teve início após o sucesso do filme Sob Pressão, lançado em 17 de novembro de 2016.

O longa foi inspirado no livro Sob Pressão: A Rotina de Guerra de Um Médico Brasileiro, do próprio Márcio Maranhão, em depoimento a Karla Monteiro.