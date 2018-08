'Só se mudar tudo', diz Britto Jr. sobre voltar para 'A Fazenda'

Britto Jr. voltou a criticar o reality 'A Fazenda'. Foto: Edu Moraes/Record/Divulgação

Britto Jr. disse nesta segunda-feira, 9, pelo Twitter, que só voltaria ao comando de A Fazenda se houvesse mudanças no programa, como de diretor e redatores.

No ano passado, ele comemorou sua saída da Record TV e fez críticas ao programa. Disse ainda que chegou a ser "censurado, xingado, boicotado" por tentar interagir mais com os participantes do reality.

Desta vez, um usuário do Twitter perguntou sobre o programa e disse que lá seria o lugar dele. "Só se mudar tudo lá. Do contrário, não há a mínima condição", respondeu.

Só se mudar tudo lá. Do contrário, não há a mínima condição. — ? (@brittojr) 8 de abril de 2018

Depois, outra pessoa sugeriu que, se ele voltasse, pedisse para fazer valer a transmissão 24 horas. O apresentador concordou que essa "é uma das muitas coisas que tem de mudar por lá".

É uma das muuuuitas coisas que tem que mudar por lá. — ? (@brittojr) 8 de abril de 2018

O ex-apresentador da Record acrescentou ainda que voltaria para a apresentação de A Fazenda com mudança de diretor, redatores "e o mais importante: liberdade", escreveu na rede social.