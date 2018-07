'Só quero a felicidade dele', diz Emilly, vencedora do 'BBB17', sobre o ex, Marcos

Emilly e Marcos brigam durante o 'BBB17' Foto: TV Globo

"Só quero a felicidade dele." Foi assim que Emilly Araújo se referiu a Marcos Harter, seu namorado dentro da casa, em entrevista ao Extra. A vencedora do 'BBB17', que ainda nem teve tempo de saborear a conquista, revelou ao periódico que não carrega mágoas e que ainda pretende conversar com o ex-parceiro, apesar das agressões que recebeu. Mas não agora. Por enquanto, ela corre atrás do sonho de ser atriz.

“Desejo tudo de bom para ele e quero que seja feliz, assim como eu estou feliz. Não tenho mágoas. O que aconteceu na casa ficou na casa. Sou grata a tudo o que ele fez por mim, mas, no momento, estou focada nos meus planos de ser atriz”, disse ao jornal carioca.

Na última quarta-feira, 19, Marcos Harter foi indiciado pela polícia do Rio de Janeiro por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha.

O cirurgião plástico publicou uma longa carta em sua página oficial no Facebook, no sábado, 22, e deu detalhes sobre o que ocorreu dentro do 'BBB17' e que não foi exibido pela Globo. De acordo com o ex-participante, Emilly poderia ter retirado a queixa que o fizera ser expulso do programa, mas não quis. No texto, ele ainda põe fim às esperanças dos fãs de vê-los juntos de novo: "Adeus".